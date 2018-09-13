В Ростове столкнулись два автомобиля: есть пострадавшая



В Ростове в аварии пострадала девушка. Автомобили «Хендай Акцент» и «КИА Рио» столкнулись на Немировича-Данченко 14 сентября около 20 часов.



Известно, что девушка, которая находилась за рулем автомобиля «Хендай» не уступила проезд «КИА». В результате машины столкнулись. После удара «КИА» врезался в столб линии электропередач.



– В результате ДТП пострадал один человек. За медицинской помощью обратилась девушка-водитель «Хендай», – сообщили в ГУ МВД по ростовской области.