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В Ростове столкнулись два автомобиля: есть пострадавшая

В Ростове столкнулись два автомобиля: есть пострадавшая
В Ростове в аварии пострадала девушка. Автомобили «Хендай Акцент» и «КИА Рио» столкнулись на Немировича-Данченко 14 сентября около 20 часов.

Известно, что девушка, которая находилась за рулем автомобиля «Хендай» не уступила проезд «КИА». В результате машины столкнулись. После удара «КИА» врезался в столб линии электропередач.

– В результате ДТП пострадал один человек. За медицинской помощью обратилась девушка-водитель «Хендай», – сообщили в ГУ МВД по ростовской области.

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