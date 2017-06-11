В Ростове соседская собака чуть не разорвала 6-летнего мальчика



В Ростове соседская собака чуть не разорвала 6-летнего мальчика. Инцидент случился вечером 12 июня на улице Вавилова, в районе дома № 40.



Как сообщает источник Rostov.ru, малыш вместе с мамой вышел на прогулку. Соседский пес набросился на ребенка и стал трепать его за голень. Женщина с трудом отбила ребенка от собаки и вызвала бригаду медиков. До приезда «скорой» ростовчанка самостоятельно обработала рану.



- Прибывшие медики оказали помощь маленькому пациенту, – отметил источник портала. – От госпитализации мама ребенка отказалась.