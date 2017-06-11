Авторизация

Регистрация
  • USD 56.91
  • EUR 63.77
Новости

Происшествия

0

В Ростове соседская собака чуть не разорвала 6-летнего мальчика

В Ростове соседская собака чуть не разорвала 6-летнего мальчика
В Ростове соседская собака чуть не разорвала 6-летнего мальчика. Инцидент случился вечером 12 июня на улице Вавилова, в районе дома № 40.

Как сообщает источник Rostov.ru, малыш вместе с мамой вышел на прогулку. Соседский пес набросился на ребенка и стал трепать его за голень. Женщина с трудом отбила ребенка от собаки и вызвала бригаду медиков. До приезда «скорой» ростовчанка самостоятельно обработала рану.

- Прибывшие медики оказали помощь маленькому пациенту, – отметил источник портала. – От госпитализации мама ребенка отказалась.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.