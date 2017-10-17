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В Ростове сгорел автобус № 22 «Центральный рынок - Верхний Темерник»

В Ростове сгорел автобус № 22, следовавшие по маршруту «Центральный рынок - Верхний Темерник».

ЧП произошло вечером 19 октября в районе дома № 1 по улице Ларина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила семь квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры смогли вовремя покинуть общественный транспорт.

Причина возгорания сейчас устанавливается. К тушению привлекались две единицы техники и пять спасателей.

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