В Ростове сгорел автобус № 22 «Центральный рынок - Верхний Темерник»
В Ростове сгорел автобус № 22, следовавшие по маршруту «Центральный рынок - Верхний Темерник».
ЧП произошло вечером 19 октября в районе дома № 1 по улице Ларина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила семь квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, пассажиры смогли вовремя покинуть общественный транспорт.
Причина возгорания сейчас устанавливается. К тушению привлекались две единицы техники и пять спасателей.