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В Ростове с 13-го этажа дома выпала студентка

В Ростове с 13-го этажа дома выпала студентка

В Ростове с 13-го этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Солженицына, выпала девушка.

ЧП произошло около полудня 21 июня. Как удалось узнать Rostov.ru, погибшая – 19-летняя студента. По предварительным данным, она свела счёты с жизнью.
- На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

По информации источника, у погибшей девушки были проблемы с учёбой.

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