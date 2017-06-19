В Ростове с 13-го этажа дома выпала студентка





В Ростове с 13-го этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Солженицына, выпала девушка.



ЧП произошло около полудня 21 июня. Как удалось узнать Rostov.ru, погибшая – 19-летняя студента. По предварительным данным, она свела счёты с жизнью.

- На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.



По информации источника, у погибшей девушки были проблемы с учёбой.