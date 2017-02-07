В Ростове пенсионер несколько раз ударил ножом своего знакомого





В Пролетарском районе Ростова-на-Дону пенсионер несколько раз пырнул ножом своего знакомого. Инцидент произошел 6 февраля. 31-летний ростовчанин был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Информацию о пациенте передали в дежурную часть Пролетарского района.

- Полицейские задержали 61-летнего местного жителя,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Как выяснилось, во время застолья между мужчиной его знакомым произошла ссора, и пенсионер несколько раз ударил своего собутыльника ножом. Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.