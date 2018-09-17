В Ростове пассажирский поезд Адлер – Мурманск сбил насмерть мужчину



В Ростове пассажирский поезд Адлер – Мурманск сбил насмерть мужчину. Происшествие случилось на перегоне Зоологический сад – Ростов– Товарная около 23 часов 18 сентября.



По предварительным данным, мужчина не убедился в безопасности и стал переходить ж/д пути перед надвигающимся поездом № 225 Адлер – Мурманск. Несмотря на принятое машинистом экстренное торможение, трагедии избежать не удалось. Нарушитель скончался на месте.



- Личность погибшего устанавливается, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



После проверки будет принято соответствующее решение.