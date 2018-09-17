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В Ростове пассажирский поезд Адлер – Мурманск сбил насмерть мужчину

В Ростове пассажирский поезд Адлер – Мурманск сбил насмерть мужчину
В Ростове пассажирский поезд Адлер – Мурманск сбил насмерть мужчину. Происшествие случилось на перегоне Зоологический сад – Ростов– Товарная около 23 часов 18 сентября.

По предварительным данным, мужчина не убедился в безопасности и стал переходить ж/д пути перед надвигающимся поездом № 225 Адлер – Мурманск. Несмотря на принятое машинистом экстренное торможение, трагедии избежать не удалось. Нарушитель скончался на месте.

- Личность погибшего устанавливается, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО. - В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

После проверки будет принято соответствующее решение.

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