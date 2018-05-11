В Ростове парень, угрожая ножом, ограбил магазин
Житель Ростова, угрожая ножом продавщице, ограбил магазин. Злоумышленника задержали 15 мая.
По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, 25-летний ростовчанин пришел в один из магазинов в Советском районе. Угрожая продавцу ножом, грабитель забрал суточную выручку в размере 70 тысяч рублей.
- По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления, - добавили в ведомстве. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.