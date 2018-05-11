Авторизация

Регистрация


  • USD 62.30
  • EUR 73.78
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове парень, угрожая ножом, ограбил магазин

В Ростове парень, угрожая ножом, ограбил магазин
Житель Ростова, угрожая ножом продавщице, ограбил магазин. Злоумышленника задержали 15 мая.

По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, 25-летний ростовчанин пришел в один из магазинов в Советском районе. Угрожая продавцу ножом, грабитель забрал суточную выручку в размере 70 тысяч рублей.

- По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления, - добавили в ведомстве. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.