В Ростове парень, угрожая ножом, ограбил магазин



Житель Ростова, угрожая ножом продавщице, ограбил магазин. Злоумышленника задержали 15 мая.



По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, 25-летний ростовчанин пришел в один из магазинов в Советском районе. Угрожая продавцу ножом, грабитель забрал суточную выручку в размере 70 тысяч рублей.



- По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления, - добавили в ведомстве. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Ему грозит до восьми лет лишения свободы.