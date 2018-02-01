В Ростове парень публиковал в Интернете посты экстремистского содержания



В Ростове парень публиковал в Интернете посты экстремистского содержания. В отношении 26-летнего жителя донской столицы возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».



По версии следствия, молодой человек размещал на своей странице в социальной сети оскорбительные посты в адрес выходцев из республик Кавказа и Средней Азии.



- Действия подозреваемого совершены публично и носили открытый характер, поскольку были доступны неограниченному количеству пользователей, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - Согласно экспертному исследованию опубликованная информация побуждает к совершению насильственных действий.



Расследование уголовного дела продолжается.