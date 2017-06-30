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В Ростове нашли мертвым пропавшего 83-летнего мужчину

В Ростове нашли мертвым пропавшего 83-летнего мужчину
В Ростове нашли мертвым пропавшего 83-летнего мужчину. Труп Владимира Капыша обнаружили 1 июля на одной из улиц города.

- На месте происшествия работали сотрудники полиции и Следственного комитета, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Напомним, 83-летний ростовчанин ушел из дома в Октябрьском районе 7 июня и не вернулся обратно.

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