В Ростове нашли мертвым пропавшего 83-летнего мужчину



В Ростове нашли мертвым пропавшего 83-летнего мужчину. Труп Владимира Капыша обнаружили 1 июля на одной из улиц города.



- На месте происшествия работали сотрудники полиции и Следственного комитета, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.



По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Напомним, 83-летний ростовчанин ушел из дома в Октябрьском районе 7 июня и не вернулся обратно.