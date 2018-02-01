В Ростове на Криворожской мужчина избил и ограбил местную жительницу



В Ростов на Криворожской мужчина избил и ограбил местную жительницу. Инцидент произошел 2 февраля около 23 часов в Ворошиловском районе.



По информации источника, воспользовавшись беспомощностью жертвы, грабитель напал на женщину. Когда она попыталась дать отпор, злоумышленник ударил ее и силой отобрал дамскую сумку. В ней находились деньги и документы.



В настоящее время полицейские устанавливают личность грабителя. Он был одет в черные куртку, штаны и ботинки. На голове черная шапка.



