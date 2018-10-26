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В Ростове-на-Дону толпа неизвестных избила уроженца Элисты

В Ростове-на-Дону толпа неизвестных избила уроженца Элисты
В донской столице толпа неизвестных избила уроженца Элисты. Происшествие случилось 28 октября на Военведе.

По информации источника Rostov.ru, 38-летний мужчина приехал в Ростов-на-Дону по делам. В тот вечер Игорь С. немного выпил в баре и отправился на съемную квартиру. По пути домой к нему пристали неизвестные. Они долго преследовали мужчину, оскорбляли, а после пустили в ход кулаки. Отморозки повалили элистинца на землю и принялись избивать. Они оставили беднягу только тогда, когда он потерял сознание.

Мужчина получил травмы и обратился за помощью к медикам. Врачи обработали его раны. Несмотря на все уговоры, он от госпитализации отказался.

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