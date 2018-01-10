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В Ростове-на-Дону неизвестные устроили драку

В Ростове-на-Дону неизвестные устроили драку
В Ростове-на-Дону неизвестные устроили драку. Инцидент произошел 12 января около 15.00 на улице 20-летия Октября в Первомайском районе. Об этом сообщает портал Donday.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, драка между молодыми людьми началась неожиданно. Когда у парней закончились аргументы, в ход пошли кулаки.

- У одного из них был предмет, похожий на пистолет, - отметил инсайдер. – Что стало причиной конфликта - неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили факт драки. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

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