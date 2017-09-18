В Ростове мужчина жестоко избил свою супругу



В Ростове мужчина жестоко избил свою супругу. Инцидент произошел вечером 19 сентября в квартире на улице Тимошенко.



Как рассказал источник Rostov.ru, 40-летняя Инна С. устроила романтический вечер со своим возлюбленным. Ростовчане выпили бутылочку вина и решили еще купить алкоголь. Во время распития спиртных напитков мужчина стал кричать на свою избранницу, а после набросился с кулаками. Дебошир избил женщину и ушел из дома. Инна, корчась от боли, вызвала себе бригаду врачей.



-С травмами пациентку доставили в больницу. – отметил источник издания. - Ее жизни ничего не угрожает.