В Ростове мужчина опоил снотворным знакомую и ограбил



В донской столице мужчина ограбил свою знакомую. ЧП случилось в конце октября, однако об этом стало известно только сейчас.



По предварительным данным, 24-летний парень познакомился с девушкой в социальной сети. В скором времени молодые люди решили встретиться. На очередном свидании он привел новоиспеченную знакомую в квартиру к товарищу. Началось застолье. Во время распития спиртных напитков парень подсыпал своей интернет-подруге снотворное, связал и снял с девушки все украшения. Сумма ущерба составила 230 тысяч рублей. Драгоценности он и его подельник сдали в ломбард, получили деньги и скрылись.



В ходе розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленников.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».