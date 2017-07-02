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В Ростове из окна 6-го этажа выпала двухлетняя девочка

В Ростове из окна 6-го этажа выпала двухлетняя девочка

В Первомайском районе Ростова из окна 6-го этажа выпала двухлетняя девочка. Трагедия произошла утром 4 июля на проспекте Сельмаш.

По предварительным данным, малышка забралась на окно, облокотилась на москитную сетку и выпала. Крошка скончалась сразу после падения.
- На месте происшествия работает следователь следственного отдела, - сообщили в донском управлении СКР. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

При этом родители ребёнка были дома. В соседней комнате находились мама с папой и бабушка с дедушкой.

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