В Ростове из окна 6-го этажа выпала двухлетняя девочка





В Первомайском районе Ростова из окна 6-го этажа выпала двухлетняя девочка. Трагедия произошла утром 4 июля на проспекте Сельмаш.



По предварительным данным, малышка забралась на окно, облокотилась на москитную сетку и выпала. Крошка скончалась сразу после падения.

- На месте происшествия работает следователь следственного отдела, - сообщили в донском управлении СКР. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.



При этом родители ребёнка были дома. В соседней комнате находились мама с папой и бабушка с дедушкой.