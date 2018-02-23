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В Ростове две девушки украли сумки у посетительниц кафе

В Ростове две девушки украли сумки у посетительниц кафе
В Ростове две девушки украли сумки у посетительниц кафе. Подозреваемых задержали 24 февраля в Советском районе города.

По предварительным данным, ростовчанки 21 и 23 лет пришли в одно из заведений города. Там, дождавшись, пока из-за соседнего столика уйдут две посетительницы, похитили их сумки. Сумма украденного составила порядка 35 тысяч рублей.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

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