В Ростове две девушки украли сумки у посетительниц кафе



В Ростове две девушки украли сумки у посетительниц кафе. Подозреваемых задержали 24 февраля в Советском районе города.



По предварительным данным, ростовчанки 21 и 23 лет пришли в одно из заведений города. Там, дождавшись, пока из-за соседнего столика уйдут две посетительницы, похитили их сумки. Сумма украденного составила порядка 35 тысяч рублей.



- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.