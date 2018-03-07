В Ростове «БМВ» после столкновения с внедорожником врезался в столб



На проспекте Стачки в Ростове «БМВ» столкнулся с «Рендж Ровером», а потом врезался в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 марта около 6 часов утра на остановке общественного транспорта «Пер. Бабушкина».



По словам очевидцев, «БМВ» 3-й серии летел на бешеной скорости, когда загорелся красный сигнал светофора. Иномарка не успела притормозить, поэтому врезалась в стоящий впереди внедорожник. От силы удара немецкий автомобиль отлетел на обочину и врезался в столб.



К счастью, в это утро на остановке не было людей, иначе жертв было бы не избежать.