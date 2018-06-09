В Ростове автомобилист насмерть сбил парня



В донской столице произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась ночью 10 июня в переулке Днепровском.



По словам очевидцев, молодой человек выбежал на проезжую часть и вел себя неадекватно. Водители автомобилей стали сигналить ему, однако парень не реагировал.



В результате водитель, ехавший в сторону улицы Каскадной, не успел притормозить и сбил парня. Молодой человек погиб.



К сожалению, получить комментарий в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области не удалось.