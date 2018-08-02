В Ростове 46-летний IT-специалист на 27 миллионов рублей обокрал владельцев банковских карт



В Ростове 46-летний IT-специалист на 27 миллионов рублей обокрал владельцев банковских карт. Злоумышленник был задержан 3 августа.



По предварительным данным, мужчина незаконно приобрел базу данным сим-карт. С помощью специальной программы, он изготовил дубликаты симок, прикрепленных к номерам, на которое зарегистрированы мобильные банки. В итоге, он списывал с карт небольшие суммы до 500 рублей. При этом владельцы даже не подозревали о краже.



-В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие значение для расследования уголовного дела, - добавила Ирина Волк.



В настоящее время подозреваемый находится под стражей