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В Ростове 46-летний IT-специалист на 27 миллионов рублей обокрал владельцев банковских карт

В Ростове 46-летний IT-специалист на 27 миллионов рублей обокрал владельцев банковских карт
В Ростове 46-летний IT-специалист на 27 миллионов рублей обокрал владельцев банковских карт. Злоумышленник был задержан 3 августа.

По предварительным данным, мужчина незаконно приобрел базу данным сим-карт. С помощью специальной программы, он изготовил дубликаты симок, прикрепленных к номерам, на которое зарегистрированы мобильные банки. В итоге, он списывал с карт небольшие суммы до 500 рублей. При этом владельцы даже не подозревали о краже.

-В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие значение для расследования уголовного дела, - добавила Ирина Волк.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей

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