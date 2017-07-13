В Ростове 22-летняя девушка выпала из окна во время вечеринки



В Ростове 22-летняя девушка выпала из окна во время вечеринки. ЧП произошло вечером 13 июля в квартире на улице Оганова.



Как передает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, компания молодых людей устроила застолье. Во время праздника Светлане И. стало плохо. Девушка открыла окно на втором этаже, чтобы подышать свежим воздухом и прийти в себя. Горожанке стало плохо, у нее закружилась голова. Светлана выпала из квартиры. Друзья тут же вызвали пострадавшей бригаду медиков. С травмами различной степени тяжести девушку доставили в БСМП.