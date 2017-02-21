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В подъезде многоэтажки в Шахтах повесился бывший полковник полиции

В подъезде многоэтажки в Шахтах повесился бывший полковник полиции

В подъезде многоквартирного дома в центре Шахт на улице Шевченко повесился бывший полковник полиции.

Трагический случай произошёл 15 февраля, сообщает DonDay.ru Шахты. По предварительным данным, 70-летний мужчина в своё время работал в ОБХСС, затем в налоговой полиции и МВД в различных городах России. В отставку вышел в звании полковника.

Предсмертной записки на месте происшествия обнаружено не было. Однако существует версия, что бывший сотрудник органов был в депрессии и страдал от постоянных головных болей.

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