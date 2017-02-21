В подъезде многоэтажки в Шахтах повесился бывший полковник полиции





В подъезде многоквартирного дома в центре Шахт на улице Шевченко повесился бывший полковник полиции.



Трагический случай произошёл 15 февраля, сообщает DonDay.ru Шахты. По предварительным данным, 70-летний мужчина в своё время работал в ОБХСС, затем в налоговой полиции и МВД в различных городах России. В отставку вышел в звании полковника.



Предсмертной записки на месте происшествия обнаружено не было. Однако существует версия, что бывший сотрудник органов был в депрессии и страдал от постоянных головных болей.