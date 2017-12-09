В отношении руководства транспортной компании возбуждено дело после ДТП с пятью погибшими болельщиками





В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении руководства транспортного предприятия ООО «РостовСервисАвто». 15 ноября автобус, принадлежащий компании, попал в аварию, в которой погибли пять человек.

- По результатам проверки фирмы-перевозчика выявлены многочисленные нарушения законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров, допущенные руководством предприятия как в текущей деятельности, так и при организации указанного рейса, - сообщили в следственном управлении Ростовской области.



Так, у водителя не было обязательного медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автобусом, предрейсовый осмотр шофёра проводил сотрудник организации, не имеющей лицензии. Кроме того, в рейс отправился один водитель, когда обязательно наличие второго.



Также по указанию генерального директора сотрудники заменили в автобусе все 18 кресел для пассажиров на более старые, прикрепив их кустарным способом. Во время поездки пассажиры не были пристёгнуты.

- В отношении генерального директора и его заместителя возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - добавили в ведомстве. - Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».



Напомним, 15 ноября в начале третьего ночи на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе водитель «ГАЗели Next», двигаясь по крайней правой полосе дороги, врезался в припаркованный у обочины КамАЗ. В результате аварии погибли мужчины 51, 43, 42 лет, а также 14-летний и 17-летний подростки. Пострадали мужчины 49, 46, двое - 39 лет и юноши 19 и 17 лет.