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В отношении 17-летнего жителя Таганрога возбуждено уголовное дело за избиение знакомого

В отношении 17-летнего жителя Таганрога возбуждено уголовное дело за избиение знакомого
В отношении 17-летнего жителя Таганрога возбуждено уголовное дело за избиение знакомого. Юношу обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным следствия, в конце ноября 2017 года подозреваемый на улице Фадеева избил своего 16-летнего друга. В результате потерпевшему диагностировали разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение. Парень был немедленно госпитализирован.

- В настоящее время следователями проводится проверка, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. - Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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