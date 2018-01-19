В отношении 17-летнего жителя Таганрога возбуждено уголовное дело за избиение знакомого



В отношении 17-летнего жителя Таганрога возбуждено уголовное дело за избиение знакомого. Юношу обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



По данным следствия, в конце ноября 2017 года подозреваемый на улице Фадеева избил своего 16-летнего друга. В результате потерпевшему диагностировали разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение. Парень был немедленно госпитализирован.



- В настоящее время следователями проводится проверка, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. - Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.