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В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту массового отравления шаурмой

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту массового отравления шаурмой

Следственный отдел Новочеркасска возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, 5 и 6 июня 22 человека, двое из которых - дети, были госпитализированы в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления средней тяжести.
- По предварительным данным, больные приобрели в одном из торговых павильонов, расположенном в Новочеркасске, блюдо быстрого приготовления - шаурму - и употребили в пищу, после чего почувствовали недомогание и обратились в больницу, - пояснили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

В донском Следкоме добавили, что в настоящее время следователи СКР совместно с полицейскими и специалистами регионального Роспотребнадзора проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лиц, причастных к обороту недоброкачественной продукции.

Отметим, что торговая точка, расположенная на улице Троицкой, где, предположительно, отравившиеся новочеркассцы покупали шаурму, 6 июня была закрыта под предлогом санитарного дня.

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