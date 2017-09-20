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В Новочеркасске в частном секторе горит два дома и хозпостройка

В Новочеркасске в частном секторе горит два дома и хозпостройка
В Новочеркасске в частном секторе горит сразу несколько домов. Возгорание произошло на улице Крупской 22 сентября около 15 часов.

Огнём охвачены два частных дома и хозпостройка. Площадь пожара составляет 340 кв.м.
- В настоящее время пожар локализован, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Угрозы распространения огня на близлежащие строения нет.

В результате происшествия пострадали несколько человек. Данные о пострадавших уточняются. Полная ликвидация горения пока не наступила. На месте продолжают работать 16 единиц техники и 60 спасателей.

По предварительной информации, возгорание произошло в одном из домов из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя распространилось на соседние постройки. На месте ЧП были слышны несколько взрывов. Предположительно, взорвались газовые баллоны.

Жильцы вовремя успели выбежать из своих домов. Практически никому из них не удалось спасти своё имущество. Сейчас они стоят на улице и наблюдают за работой спасателей.
В Новочеркасске в частном секторе горит два дома и хозпостройкаВ Новочеркасске в частном секторе горит два дома и хозпостройкаВ Новочеркасске в частном секторе горит два дома и хозпостройкаВ Новочеркасске в частном секторе горит два дома и хозпостройкаВ Новочеркасске в частном секторе горит два дома и хозпостройка

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