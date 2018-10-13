В Каменске-Шахтинском нашли тело школьника с ножевыми ранениями



В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области нашли убитым 14-летнего мальчика. Местные жители нашли труп ребенка утром 15 октября. На его теле было четыре ножевых ранения.



По информации собственного источника, подросток обнаружен на набережной возле понтона.



Труп был доставлен в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Убитым оказался 14-летний Кирилл А., ученик седьмого класса.



Сейчас на месте преступления работают правоохранители, проводится розыск предполагаемого убийцы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства смерти мальчика.