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В Каменске-Шахтинском нашли тело школьника с ножевыми ранениями

В Каменске-Шахтинском нашли тело школьника с ножевыми ранениями
В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области нашли убитым 14-летнего мальчика. Местные жители нашли труп ребенка утром 15 октября. На его теле было четыре ножевых ранения.

По информации собственного источника, подросток обнаружен на набережной возле понтона.

Труп был доставлен в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Убитым оказался 14-летний Кирилл А., ученик седьмого класса.

Сейчас на месте преступления работают правоохранители, проводится розыск предполагаемого убийцы. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства смерти мальчика.

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