В Каменске-Шахтинском изверги облили спящего на остановке мужчину кислотой





В Ростовской области изверги облили спящего на автобусной остановке мужчину кислотой.



Вопиющий случай произошёл в Каменске-Шахтинском вечером 7 июня на остановке на площади Труда. 36-летний мужчина задремал на лавке, пока ждал автобус, подложив сумку под голову. Мимо него проходила группа молодых людей. Один из них достал из кармана стеклянную бутылку и выплеснул её содержимое на спину спящему, сообщает DonDay.ru.



Почувствовав дикую боль, мужчина с криком упал и стал кататься по земле. На его крик сбежались таксисты, которые и вызвали на место скорую помощь. Подонки тем временем успели сбежать.



Пострадавшего доставили в больницу. Медики зафиксировали обширные химические ожоги и раны. Мужчина чудом не умер от болевого шока.