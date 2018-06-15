В ДТП под Таганрогом один человек погиб, двое пострадали





В Ростовской области на трассе под Таганрогом в ДТП один человек погиб, двое пострадали.



Авария произошла 18 июня возле постоялого двора «Троицкий», недалеко от Таганрога. По словам очевидцев происшествия, девушка-водитель «Опеля» на подъеме пошла на обгон, выехала на «встречку» и врезалась в двигавшийся навстречу «Опель». Второй иномаркой управлял пожилой мужчина.



В результате происшествия пенсионер погиб на месте ДТП. Женщина-пассажир и девушка-водитель были госпитализированы.



Как стало известно, автоледи находится в тяжелом состоянии в реанимации.