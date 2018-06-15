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В ДТП под Таганрогом один человек погиб, двое пострадали

В ДТП под Таганрогом один человек погиб, двое пострадали

В Ростовской области на трассе под Таганрогом в ДТП один человек погиб, двое пострадали.

Авария произошла 18 июня возле постоялого двора «Троицкий», недалеко от Таганрога. По словам очевидцев происшествия, девушка-водитель «Опеля» на подъеме пошла на обгон, выехала на «встречку» и врезалась в двигавшийся навстречу «Опель». Второй иномаркой управлял пожилой мужчина.

В результате происшествия пенсионер погиб на месте ДТП. Женщина-пассажир и девушка-водитель были госпитализированы.

Как стало известно, автоледи находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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