В донской столице неизвестные сожгли «Ниссан»



В донской столице неизвестные сожгли «Ниссан Тиана». Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 ноября на улице Туполева.



- О том, что горит машина, мне сообщили соседи, - рассказал владелец сгоревшего авто Хагани. - Я тут же выбежал на улицу. Пожарные уже тушили мой «Ниссан».



Ростовчанин не понимает, кому нужно было сжигать его транспортное средство. Огонь полностью уничтожил иномарку, ремонту авто не подлежит. Мужчина просит всех, кто видел злоумышленников, позвонить ему по номеру: 8-938-122-66-77.



- Сообщение о происшествии в полицию поступало, - рассказали в Донском главке. - Информация о поджоге не подтвердилась.