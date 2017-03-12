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В ЦГБ Азова пациент подрался с врачом и сбежал

В ЦГБ Азова пациент подрался с врачом и сбежал

В городской больнице Азова пациент подрался с врачом. Конфликт между мужчинами произошёл 14 марта около 12 часов.

В кабинете доктора больной стал настойчиво требовать свою медицинскую карту, на что специалист попросил подождать медсестру, пишет DonDay.ru. Отказ возмутил посетителя до такой степени, что он набросился на врача и стал его избивать, возникла драка. На выручку коллеги прибежали сотрудники ЦГБ, которые вызвали на место полицию. Однако до приезда правоохранителей нападавший азовчанин сбежал.
- В полицию поступало сообщение о том, что пациент одного из городских медучреждений города нанёс телесные повреждения врачу, после чего скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По данному факту проводится проверка.

Полицейские в настоящее время разыскивают агрессивного пациента, все детали инцидента выясняются.

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