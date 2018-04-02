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В центре Ростова водитель иномарки насмерть сбил пожилого мужчину

В центре Ростова водитель иномарки насмерть сбил пожилого мужчину
В донской столице на Театральной площади водитель «Хендай Акцент» сбил насмерть 80-летнего мужчину. ДТП случилось 3 марта в районе 22 часов.

По словам очевидцев, пенсионер переходил улицу в неположенном месте. Машина под управлением 26-летнего водителя двигалась на небольшой скорости. Неожиданно из-за припаркованных автомобилей на дорогу вышел мужчина. Шофер «Хендай Акцент» не успел вовремя затормозить и наехал на пешехода.

- От полученных травм 80-летний мужчина скончался на месте аварии, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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