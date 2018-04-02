В центре Ростова водитель иномарки насмерть сбил пожилого мужчину



В донской столице на Театральной площади водитель «Хендай Акцент» сбил насмерть 80-летнего мужчину. ДТП случилось 3 марта в районе 22 часов.



По словам очевидцев, пенсионер переходил улицу в неположенном месте. Машина под управлением 26-летнего водителя двигалась на небольшой скорости. Неожиданно из-за припаркованных автомобилей на дорогу вышел мужчина. Шофер «Хендай Акцент» не успел вовремя затормозить и наехал на пешехода.



- От полученных травм 80-летний мужчина скончался на месте аварии, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.