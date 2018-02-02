В Батайске родители разыскивают 15-летнюю девушку



В Батайске разыскивают 15-летнюю девушку. Алина Пинчук ушла из дома 30 января, и с тех пор о ней нет никакой информации. Родители сначала попытались самостоятельно разыскать дочь, но когда поиски не дали результатов, они обратились в полицию.



На вид пропавшей - 15 лет. Она среднего роста, у нее худощавое телосложение, серые глаза и прямые волосы до плеч.



Уходя из дома, девушка надела желтую куртку, джемпер в черную полоску и белые кроссовки.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Алины Пинчук, просят позвонить по телефонам: 8 (863-54) 5-74-00, 8-938-109-52-14 или 02.