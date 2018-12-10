Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Батайске мужчина напал с ножом на судебного пристава и полицейского в суде

В Батайске мужчина напал с ножом на судебного пристава и полицейского в суде
В Батайском городском суде произошло нападение на судебного пристава и полицейского. Происшествие случилось днем 13 декабря.

В здание суда зашел горожанин. Его остановил судебный пристав. Мужчина был не готов объяснить свои действия, он взял нож и ранил им в область груди сотрудника суда, после чего попытался сбежать.

На подмогу к приставу пришли полицейские. В ходе задержания подозреваемый нанес сотруднику полиции удар ножом в область левого плеча.

- В отношении 41-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей», - отметили в СУ СК по Ростовской области. - По предварительным данным, он состоит на учете у врача-психиатра.

Расследование уголовного дела продолжается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.