В Батайске мужчина напал с ножом на судебного пристава и полицейского в суде



В Батайском городском суде произошло нападение на судебного пристава и полицейского. Происшествие случилось днем 13 декабря.



В здание суда зашел горожанин. Его остановил судебный пристав. Мужчина был не готов объяснить свои действия, он взял нож и ранил им в область груди сотрудника суда, после чего попытался сбежать.



На подмогу к приставу пришли полицейские. В ходе задержания подозреваемый нанес сотруднику полиции удар ножом в область левого плеча.



- В отношении 41-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей», - отметили в СУ СК по Ростовской области. - По предварительным данным, он состоит на учете у врача-психиатра.



Расследование уголовного дела продолжается.