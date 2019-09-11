На Дону осудили мужчину, ударившего судебного пристава трубой по голове
Житель Ростовской области, ударивший судебного пристава топором, получил срок.
Инцидент произошёл 8 мая текущего года в хуторе Касьяновка Чертковского района. Судебный пристав пришёл домой к мужчине, чтобы выяснить, где находится его дочь, которая была должником по исполнительному производству.
Во время беседы хозяин разозлился, схватил кусок металлической трубы, валявшийся возле дома, и ударил им сотрудника ФССП. Пристав получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
- Приговором районного суда житель Чертковского района осуждён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Судебное решение в отношении дончанина было вынесено 12 сентября.