На Дону осудили мужчину, ударившего судебного пристава трубой по голове



Житель Ростовской области, ударивший судебного пристава топором, получил срок.



Инцидент произошёл 8 мая текущего года в хуторе Касьяновка Чертковского района. Судебный пристав пришёл домой к мужчине, чтобы выяснить, где находится его дочь, которая была должником по исполнительному производству.



Во время беседы хозяин разозлился, схватил кусок металлической трубы, валявшийся возле дома, и ударил им сотрудника ФССП. Пристав получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

- Приговором районного суда житель Чертковского района осуждён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Судебное решение в отношении дончанина было вынесено 12 сентября.