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Жителя Батайска, ранившего ножом судебного пристава и полицейского, признали психически нездоровым

Жителя Батайска, ранившего ножом судебного пристава и полицейского, признали психически нездоровым
Следователи признали душевно больным жителя Батайска, ранившего ножом судебного пристава и полицейского.

Днём 13 декабря 41-летний мужчина зашёл в здание городского суда. Его остановил судебный пристав, но батайчанин не смог объяснить, что ему нужно. Он достал нож и ударил им сотрудника в область груди.

Затем злоумышленник вышел из здания и, продолжая держать в руке оружие, попытался скрыться. К нему подбежали полицейские и задержали. При этом он успел ранить одного из них.

Во время проверки эксперты пришли к выводу, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством.

- Это лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Фигурант нуждается в принудительном психиатрическом лечении. Дело направлено в суд для применения в отношении мужчины мер медицинского характера.

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