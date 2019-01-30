Жителя Батайска, ранившего ножом судебного пристава и полицейского, признали психически нездоровым



Следователи признали душевно больным жителя Батайска, ранившего ножом судебного пристава и полицейского.



Днём 13 декабря 41-летний мужчина зашёл в здание городского суда. Его остановил судебный пристав, но батайчанин не смог объяснить, что ему нужно. Он достал нож и ударил им сотрудника в область груди.



Затем злоумышленник вышел из здания и, продолжая держать в руке оружие, попытался скрыться. К нему подбежали полицейские и задержали. При этом он успел ранить одного из них.



Во время проверки эксперты пришли к выводу, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством.



- Это лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Фигурант нуждается в принудительном психиатрическом лечении. Дело направлено в суд для применения в отношении мужчины мер медицинского характера.