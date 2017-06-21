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В Азове 16-летний подросток ранил ножом местного жителя

В Азове 16-летний подросток ранил ножом местного жителя

В городе Азове в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

22 июня на улице Ленина между мужчиной и группой подростков произошёл конфликт. Азовчанин, проезжая на машине, посигналил компании молодых людей, которые сидели на проезжей части. Автовладелец остановился неподалеку. Возмущённые сигналом парни подошли к машине, вытащили мужчину из салона и стали избивать его. На помощь водителю пришли прохожие, которые стали разнимать дерущихся. Тогда подросток побежал к себе домой, взял нож и, вернувшись, ударил им одного из очевидцев потасовки в живот. 30-летнего местного жителя госпитализировали в ЦГБ Азова.
- В настоящее время подозреваемый задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКРФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Расследование уголовного дела продолжается.

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