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Уснувший водитель микроавтобуса врезался в КамАЗ в Ростовской области: один человек пострадал

Уснувший водитель микроавтобуса врезался в КамАЗ в Ростовской области: один человек пострадал

Микроавтобус столкнулся с КамАЗом в Ростовской области. ДТП произошло в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон» днем 28 марта.
-Водитель уснул за рулем и врезался в грузовик,- сообщил свидетель аварии.- Один из пассажиров серьезно пострадал. С несколькими переломами его доставили в шахтинскую больницу.

По словам очевидцев, в пассажирском транспорте находились 16 человек. Все они ехали на строительство Керченского моста. 

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