Уснувший водитель микроавтобуса врезался в КамАЗ в Ростовской области: один человек пострадал





Микроавтобус столкнулся с КамАЗом в Ростовской области. ДТП произошло в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон» днем 28 марта.

-Водитель уснул за рулем и врезался в грузовик,- сообщил свидетель аварии.- Один из пассажиров серьезно пострадал. С несколькими переломами его доставили в шахтинскую больницу.



По словам очевидцев, в пассажирском транспорте находились 16 человек. Все они ехали на строительство Керченского моста.