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Упавшее дерево раздавило иномарку в Ростове

Упавшее дерево раздавило иномарку в Ростове

В Ростове упавшее дерево раздавило иномарку. Инцидент произошёл утром 31 октября на пересечении переулка Газетного и улицы Филимоновской.

Из-за сильного ветра, разгулявшегося в Ростове в этот день, огромная ветка акации рухнула на припаркованную иномарку. Основной удар пришёлся на капот и лобовое стекло «Хендай». Кроме того, дерево перекрыло проезжую часть.
В момент происшествия в машине никого не было. По счастливой случайности, ветви не за дели никого из прохожих.

Добавим, что с 31 октября по 2 ноября в Ростовской области, в том числе в Ростове прогнозируется усиление ветра, дожди, местами с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду.

Упавшее дерево раздавило иномарку в РостовеУпавшее дерево раздавило иномарку в РостовеУпавшее дерево раздавило иномарку в Ростове

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