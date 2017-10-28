Упавшее дерево раздавило иномарку в Ростове





В Ростове упавшее дерево раздавило иномарку. Инцидент произошёл утром 31 октября на пересечении переулка Газетного и улицы Филимоновской.



Из-за сильного ветра, разгулявшегося в Ростове в этот день, огромная ветка акации рухнула на припаркованную иномарку. Основной удар пришёлся на капот и лобовое стекло «Хендай». Кроме того, дерево перекрыло проезжую часть.

В момент происшествия в машине никого не было. По счастливой случайности, ветви не за дели никого из прохожих.



Добавим, что с 31 октября по 2 ноября в Ростовской области, в том числе в Ростове прогнозируется усиление ветра, дожди, местами с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду.



