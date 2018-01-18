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Трое погибли, и двое пострадали в столкновении двух иномарок на трассе М-4 «Дон»

Трое погибли, и двое пострадали в столкновении двух иномарок на трассе М-4 «Дон»
Трое погибли, и двое пострадали в столкновении двух иномарок на трассе М-4 «Дон». Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 января около 19.00 на 324-м километре автодороги Волгоград - Морозовск - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 25-летний водитель на «Хендае Акцент» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и там столкнулся с «Рено Логан».

- В результате аварии погибли водитель и пассажиры «Хендая» 17 и 23 лет, - добавили в ведомстве. – С травмами в больницу доставили 38-летнего водителя «Рено» и 17-летнего пассажира «Хендая».

По факту ДТП проводится проверка.

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