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Тело трёхлетней девочки, несколько лет пролежавшее в земле, нашли в Ростовской области

Тело трёхлетней девочки, несколько лет пролежавшее в земле, нашли в Ростовской области
Тело трёхлетней девочки нашли в Ростовской области. Труп ребёнка пролежал в земле несколько лет, сообщает DonDay.ru.

Захороненную в лесополосе на окраине станицы Кривянской малышку обнаружили 22 октября. Тело крошки было помешено в самодельный ящик из фанеры. Труп успел разложиться, но в коробке сохранился тёплый комбинезон и пелёнки, в которые был укутан ребёнок.

По предварительным данным, труп пролежал в земле около трёх лет.

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