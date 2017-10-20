Тело трёхлетней девочки, несколько лет пролежавшее в земле, нашли в Ростовской области



Тело трёхлетней девочки нашли в Ростовской области. Труп ребёнка пролежал в земле несколько лет, сообщает DonDay.ru.



Захороненную в лесополосе на окраине станицы Кривянской малышку обнаружили 22 октября. Тело крошки было помешено в самодельный ящик из фанеры. Труп успел разложиться, но в коробке сохранился тёплый комбинезон и пелёнки, в которые был укутан ребёнок.



По предварительным данным, труп пролежал в земле около трёх лет.