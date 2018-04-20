Сотрудницу Сальской администрации осудили условно за мошенничество



Людмилу Неберикутину, занимавшую пост бывшего заместителя главы администрации по финансам - начальника финансового управления в Сальске осудили за мошенничество.



Суд установил, что подсудимая занималась махинациями не одна, а вместе с начальником отдела торговли и бытового обслуживания администрации Сальского района. Мошенники заключили несколько договоров на оказание услуг по проведению якобы праздничных фуршетов. Деньги на мероприятия выделялись из бюджета. В результате сумма нанесенного ущерба составила более 300 тысяч рублей.



- Судом было учтено полное возмещение подсудимой причиненного ущерба, ее пожилой возраст и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно. Также применено дополнительное наказание в виде штрафа на сумму 70 000 рублей.



Приговор в законную силу не вступил.