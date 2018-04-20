Авторизация

Регистрация


  • USD 61.77
  • EUR 75.79
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Сотрудницу Сальской администрации осудили условно за мошенничество

Сотрудницу Сальской администрации осудили условно за мошенничество
Людмилу Неберикутину, занимавшую пост бывшего заместителя главы администрации по финансам - начальника финансового управления в Сальске осудили за мошенничество.

Суд установил, что подсудимая занималась махинациями не одна, а вместе с начальником отдела торговли и бытового обслуживания администрации Сальского района. Мошенники заключили несколько договоров на оказание услуг по проведению якобы праздничных фуршетов. Деньги на мероприятия выделялись из бюджета. В результате сумма нанесенного ущерба составила более 300 тысяч рублей.

- Судом было учтено полное возмещение подсудимой причиненного ущерба, ее пожилой возраст и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно. Также применено дополнительное наказание в виде штрафа на сумму 70 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.