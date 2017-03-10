Следствие проводит проверку по факту падения подростка с 19-го этажа





В Ростове Следственное управление СК начало проверку по факту гибели 15-летнего подростка.



В настоящее время следователи проверяют различные версии произошедшего, в том числе и суицида.

- В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, - прокомментировали в Следственном управлении по Ростовской области. - По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.



Трагедия произошла в Кировском районе Ростова 11 марта. Около 19 часов парень выпал из окна 19-го этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Малюгиной.