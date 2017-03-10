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Следствие проводит проверку по факту падения подростка с 19-го этажа

Следствие проводит проверку по факту падения подростка с 19-го этажа

В Ростове Следственное управление СК начало проверку по факту гибели 15-летнего подростка.

В настоящее время следователи проверяют различные версии произошедшего, в том числе и суицида.
- В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, - прокомментировали в Следственном управлении по Ростовской области. - По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Трагедия произошла в Кировском районе Ростова 11 марта. Около 19 часов парень выпал из окна 19-го этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Малюгиной.

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