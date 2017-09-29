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Следователи проводят проверку по факту смерти двух мужчин и женщины при пожаре в Ростовской области

Следователи проводят проверку по факту смерти двух мужчин и женщины при пожаре в Ростовской области
Следователи проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в Целинском районе Ростовской области.

Тела двух мужчин и женщины были обнаружены после тушения пожара в частном доме в селе Средний Егорлык. Сейчас их личности устанавливаются.
- Следователь осмотрел место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти граждан, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Напомним, возгорание произошло ночью 1 октября на улице Первомайской. Загорелся дом и летняя кухня. Оба строения были полностью охвачены огнём.

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