Следователи проводят проверку по факту смерти двух мужчин и женщины при пожаре в Ростовской области



Следователи проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в Целинском районе Ростовской области.



Тела двух мужчин и женщины были обнаружены после тушения пожара в частном доме в селе Средний Егорлык. Сейчас их личности устанавливаются.

- Следователь осмотрел место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти граждан, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.



Напомним, возгорание произошло ночью 1 октября на улице Первомайской. Загорелся дом и летняя кухня. Оба строения были полностью охвачены огнём.