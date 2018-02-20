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СК по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка

СК по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка
Следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка в Новошахтинске.
- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - пояснили в СУ СК по Ростовской области. – Сейчас следователи проверяют все возможные версии и обстоятельства смерти школьника.

Напомним, 17 февраля тело 13-летнего школьника нашли в заброшенном здании на улице Пирогова в Новошахтинске. Друзья мальчика утверждают, что накануне подросток встречался со сверстником, с которым у него был конфликт из-за девушки.

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