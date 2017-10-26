«Шевроле» сбил 13-летнего подростка на Северном в Ростове



«Шевроле» сбил 13-летнего подростка на Северном в Ростове. Авария случилась на проспекте Космонавтов в районе дома №28 днем 28 октября.



По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по переходу. В этот момент 26-летний водитель «Шевроле Круз» выехал на это место и допустил наезд на мальчика.



- В результате ДТП мальчик был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – По факту аварии проводится проверка.