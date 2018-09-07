С ножевым ранением нашли 20-летнего жителя Ростовской области



В Ростовской области нашли парня с ножевым ранением в область груди. Происшествие случилось около двух часов ночи 10 сентября.



По данным информационного портала DonDay.ru, 20-летнего жителя поселка Донского Волгодонского района тяжело ранили в грудь. Возле подъезда на улице Кошевого в Волгодонске его нашли местные жители.



Прибывшие медики вызвали полицейских и доставили пострадавшего в больницу, где он через какое-то время скончался.



Что стало причиной гибели молодого человека, предстоит выяснить правоохранителям.



– По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. – В настоящее время проверяются все версии совершенного преступления.