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С ножевым ранением нашли 20-летнего жителя Ростовской области

С ножевым ранением нашли 20-летнего жителя Ростовской области
В Ростовской области нашли парня с ножевым ранением в область груди. Происшествие случилось около двух часов ночи 10 сентября.

По данным информационного портала DonDay.ru, 20-летнего жителя поселка Донского Волгодонского района тяжело ранили в грудь. Возле подъезда на улице Кошевого в Волгодонске его нашли местные жители.

Прибывшие медики вызвали полицейских и доставили пострадавшего в больницу, где он через какое-то время скончался.

Что стало причиной гибели молодого человека, предстоит выяснить правоохранителям.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. – В настоящее время проверяются все версии совершенного преступления.

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