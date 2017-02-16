Рыбак едва не погиб посреди водохранилища в Ростовской области





Рыбак едва не погиб посреди водохранилища в Ростовской области. 16 февраля около семи часов утра мужчина вместе со своими товарищами рыбачил на замерзшем Веселовском водохранилище в районе хутора Красный Октябрь. Внезапно ему стало плохо, его друзья заметили это и вызвали поисково-спасательную службу. Но трудность заключалась в том, что рыбаки находились в пяти километрах от берега.

- Мужчине вывали «скорую», но неотложка не могла подъехать к рыбаку по льду, - рассказала Rostov.ru специалист по связям с общественностью областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.- Поэтому спасателям пришлось самим нести мужчину на носилках.



Спасатели несли мужчину пять километров до машины скорой помощи. На берегу рыбак, которому с каждой минутой становилось все хуже, был передан бригаде скорой помощи. Сейчас он находится в реанимации Веселовской больницы.