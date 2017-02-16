Авторизация

Регистрация
  • USD 57.15
  • EUR 60.65
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

Рыбак едва не погиб посреди водохранилища в Ростовской области

Рыбак едва не погиб посреди водохранилища в Ростовской области

Рыбак едва не погиб посреди водохранилища в Ростовской области. 16 февраля около семи часов утра мужчина вместе со своими товарищами рыбачил на замерзшем Веселовском водохранилище в районе хутора Красный Октябрь. Внезапно ему стало плохо, его друзья заметили это и вызвали  поисково-спасательную службу. Но трудность заключалась в том, что рыбаки находились в пяти километрах от берега.
- Мужчине вывали «скорую», но неотложка не могла подъехать к рыбаку по льду, - рассказала Rostov.ru специалист по связям с общественностью областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.- Поэтому спасателям пришлось самим нести мужчину на носилках.

Спасатели несли мужчину пять километров до машины скорой помощи. На берегу рыбак, которому с каждой минутой становилось все хуже, был передан бригаде скорой помощи. Сейчас он находится в реанимации Веселовской больницы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!