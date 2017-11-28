Ростовчанка отравилась большим количеством успокоительного



Ростовчанка отравилась большим количеством успокоительного. Инцидент произошел вечером 29 ноября в одном из домов на улице Тимошенко. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации портала, 24-летняя девушка почти сутки не выходила на связь и не открывала двери своей квартиры. Когда соседи все-таки попали в жилище, они увидели лежащую хозяйку и сразу вызвали скорую помощь. Рядом с девушкой были пустые упаковки от успокоительного и пузырьки от настоек. Кроме этого, на столе лежали таблетки разного цвета.



- Пострадавшую доставили в реанимацию токсикологического отделения, - рассказал источник. – В настоящее время врачи борются за ее жизнь.

Известно, что девушка пролежала в квартире почти сутки. В сознание она так и не пришла.