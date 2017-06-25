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Ростовчанка едва не умерла от передозировки таблетками

Ростовчанка едва не умерла от передозировки таблетками
Ростовчанка едва не умерла от передозировки таблетками. 26 июня около восьми вечера 46-летней женщине, проживающей в одном из домов на улице Тарасовская, понадобилась медицинская помощь. В течение дня горожанка выпила 16 таблеток снотворного.

По информации DonDay.ru, прибывшие на место происшествия врачи поставили диагноз «острое медицинское отравление». Они откачали пострадавшую. От госпитализации горожанка отказалась. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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