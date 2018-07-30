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Ростовчанин жестоко избил свою сожительницу

Ростовчанин жестоко избил свою сожительницу
Житель Ростова жестоко избил свою сожительницу после ссоры. ЧП случилось 31 июля около часа ночи, сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, после трудового дня пара выпивала. Когда доза алкоголя в крови сожителей превысила допустимую норму, они стали искать повод выплеснуть энергию. Долго искать повод не пришлось, и возлюбленные поскандалили.

В пылу злости женщина оскорбила сожителя, и он ударил ее. От силы удара она упала на пол, а ее гражданский супруг набросился на несчастную с кулаками.

В итоге пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

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